Селянне, Кария, Андрейчук и Рекки войдут в Зал хоккейной славы

Зал хоккейной славы в Торонто объявил имена новых лауреатов, которые удостоятся этой награды.

Ими стали хоккеисты , Пол Кария, Дэйв Андрейчук, Марк Рекки, а также канадская хоккеистка Даниэль Гойетт.

Селянне выиграл один Кубок Стэнли (2007), набрал 1457 (684+773) очков (15-е место в истории ) в 1451 матче. Финн, завоевавший три бронзы и одно серебро на Олимпиадах, завершил карьеру в 2014 году, в Зал хоккейной славы его выбрали с первой попытки.

Кария провел в 15 лет, в 989 матчах он набрал 989 (402+587) очков. Канадец выиграл Олимпиаду-2002, молодежный чемпионат мира-1993 и ЧМ-1994. Кария завершил карьеру в 2010 году, в Зал хоккейной славы его выбрали с пятой попытки.

Андрейчук занимает 14-е место по голам за всю историю НХЛ – 640, ему же принадлежит рекорд лиги по голам в большинстве – 274. Всего канадец набрал 1338 очков в 1639 матчах. В 2004 году вместе с «Тампа-Бэй» он выиграл Кубок Стэнли. Андрейчук завершил карьеру в 2006 году, в Зал хоккейной славы его выбрали с 9-й попытки.

Также в Зал славы включили успешного канадского тренера на студенческом уровне Клэра Дрейка и владельца «Бостона» Джереми Джейкобса.