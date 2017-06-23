Галле (АТР). 1/4 финала. Рублев играет с Хачановым, Федерер встретится с Майером
В четвертьфинале турнира в Галле Андрей Рублев и Карен Хачанов сыграют в российском дерби, а Роджер Федерер встретится с действующим чемпионом Флорианом Майером.
Gerry Weber Open
Галле, Германия
19 – 25 июня 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 1 966 095 евро
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 23 июня, 11.00
- Дата проведения
- 23 июня, 12.30
- Дата проведения
- 23 июня, 14.00
- Дата проведения
- 23 июня, 16.30
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