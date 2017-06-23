В четвертьфинале турнира в Галле Андрей Рублев и Карен Хачанов сыграют в российском дерби, а Роджер Федерер встретится с действующим чемпионом Флорианом Майером.

Gerry Weber Open

Галле, Германия

19 – 25 июня 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 1 966 095 евро

Открытые корты, трава

Четвертьфинал