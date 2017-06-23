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    Галле (АТР). 1/4 финала. Рублев играет с Хачановым, Федерер встретится с Майером

    Теги результаты ATP Gerry Weber Open

    В четвертьфинале турнира в Галле Андрей Рублев и Карен Хачанов сыграют в российском дерби, а Роджер Федерер встретится с действующим чемпионом Флорианом Майером.

    Gerry Weber Open

    Галле, Германия

    19 – 25 июня 2017

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 1 966 095 евро

    Открытые корты, трава

    Четвертьфинал

    Карен Хачанов (Россия) Андрей Рублев (Россия)
    Дата проведения
    23 июня, 11.00
    Онлайн матча

     

    Ришар Гаске (Франция) Робин Хаасе (Голландия)
    Дата проведения
    23 июня, 12.30
    Онлайн матча

     

    Роджер Федерер (Швейцария) Флориан Майер (Германия)
    Дата проведения
    23 июня, 14.00
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    23 июня, 16.30
    Онлайн матча

     

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