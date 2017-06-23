Игроки «Кубани» могут бойкотировать матч 1-го тура ФНЛ, некоторые из них не получают зарплату год
«Кубань» имеет долги перед футболистами команды от 7 до 12 месяцев.
Игроки предупредили руководство клуба, что откажутся от поездки на товарищеский матч с «Олимпийцем» в Кисловодске, если сегодня не будет погашена одна зарплата. В результате встреча была отменена.
Более того, футболисты намерены бойкотировать матч первого тура первенства ФНЛ против «Томи», если клуб не выплатит им долги по трем зарплатам.
Сообщается, что в мае руководство «Кубани» обещало выплатить игрокам долги до 30 июня. Однако никакие суммы футболистам не поступили.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.