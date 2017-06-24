Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Оши подписал 8-летний контракт на 46 млн долларов с «Вашингтоном»

    Теги Вашингтон НХЛ Ти Джей Оши

    Нападающий Ти Джей Оши остается в «Вашингтоне».

    Хоккеист заключил новый контракт сроком на 8 лет. Общая сумма контракта – 46 миллионов долларов. Кэпхит – 5,75 миллиона.

    В сезоне-2017/18 он получит 4 миллиона зарплаты и 4 – подписным бонусом, 2018/19 – 3,5+4, 2019/20 – 3,5+3, 2020/21 – 2,5+2, 2021/22 – 3+3, 2022/23 – 2,5+2, 2023/24 – 4+1, 2024/25 – 3+1.

    30-летний Оши провел в «Вашингтоне» последние 2 года. Изучить его подробную статистику можно здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться