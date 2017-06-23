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    Геннадий Орлов: «Все сейчас говорят о Смолове, но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень»

    Теги Федор Смолов Премьер-лига Россия сборная России Геннадий Орлов Кубок конфедераций Краснодар

    Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение сборной России от Португалии на Кубке конфедераций (0:1).

    «Португалии мы проиграли еще до игры. Мы играем дома, в России. Это фактор собственного поля.

    Это когда у тебя за спиной рев трибун, когда у тебя свой климат, воздух, которым ты дышишь, все родное, родственники, близкие... Ты должен себя проявить.

    И вот на первых же минутах мы увидели некую трусливую... ну не тактику (смеется).

    Спортом, если нет психологии победителя, не надо заниматься. У меня впечатление, что у ряда игроков сборной России нет выработанной психологии победителя.

    Возможно, у нас не хватает опыта. Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень, и вчера это стало видно.

    Футбол – командная игра, а у нас нет ни одной связки. Мы как лоскутное одеяло. Смолов из «Краснодара», Полоз из «Ростова», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?» – сказал Орлов.

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