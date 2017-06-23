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    Валерий Карпин: «Черчесов находился в воротах – какое там понимание футбола?»

    Теги Станислав Черчесов сборная России Валерий Карпин

    Экс-игрок сборной России Валерий Карпин поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

    – Борис Игнатьев говорил о Черчесове следующее: «Мы его сделали капитаном, потому что он проявил смекалку, характер, строгость духа, твердость к полевым игрокам и лидерские качества». Было это у Станислава Саламовича?

    – Это, видимо, только Борис Петрович и видел. Не знаю. Никто из полевых игроков этого не видел, не ощущал.

    – А если говорить о понимании футбола? Вы со Станиславом Саламовичем много играли за российскую сборную и за «Спартак».

    – Опять же… Понимание футбола… Можно было понять, когда ты находишься рядом с Пятницким, с Ледяховым – в центре поля. А Черчесов находился в воротах – какое там понимание? Я вообще не знал. Так же, как и сейчас, – сказал Карпин.

    Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав

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