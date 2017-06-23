Ничья Германии с Чили, конфликт Черчесова и Дзюбы и другие новости утра

1. Германия сыграла вничью с Чили (1:1) на Кубке конфедераций. Борьба за первое место в группе продолжается.

2. Черчесов не вызывает Дзюбу в сборную России из-за конфликта. Есть такая версия.

3. Громкий трансфер в Англии: «Ливерпуль» приобрел Салаха за 42 млн евро. Еще 8 млн «Рома» может получить в виде бонусов.

4. В НБА прошел драфт. Первым номером стал Маркелл Фульц.

5. «Рома» требует у «Зенита» за Маноласа 35 млн евро. «Зенит» предлагал 30 млн.

6. Еще о трансферах. «Барселона» согласовала контракт с Дембеле и предложила «Боруссии» 70 млн евро. А Мбаппе и Доннарумма устно договорились с «Реалом» – решение за Зиданом.

7. И еще. «Челси» вновь хочет переманить Бонуччи. «Юве» предложили 55 млн евро, а игроку 5-летний контракт на 35 млн.

8. В НХЛ закончился перерыв на обмены. Сделку дня совершил «Эдмонтон», отдав Эберле «Айлендерс».

9. Липницкая попросила болельщиков не обсуждать ее личную жизнь. «Мне что теперь всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать?»

10. Федерер, Рублев и Хачанов вышли в 1/4 финала турнира ATP в Галле. Хачанов и Рублев теперь сразятся друг с другом.

11. НХЛ объявила о календаре на следующий сезон, пауза на Олимпиаду не предусмотрена. Увы.

Цитата дня. «Давайте Федун и Орлов со своими мнениями останутся в стороне». Виталий Мутко нашел критиков сборной.