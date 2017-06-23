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    Испанский суд заменил тюремное заключение Месси штрафом в размере 252 тысяч евро

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания происшествия

    Верховный суд Испании принял решение заменить наказание для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. 

    Вместо тюремного заключение сроком на 21 месяц Месси будет обязан выплатить денежный штраф в размере 252 тысяч евро. Изначальный приговор не предполагал нахождения в тюрьме, так как сроки до двух лет за экономические преступления в Испании считаются испытательным сроком.

    Отец футболиста должен заплатить штраф в размере 180 тысяч евро. Прокуратура не выразила возражений против изменения меры наказания.

    Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро.

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