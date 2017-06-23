Испанский суд заменил тюремное заключение Месси штрафом в размере 252 тысяч евро
Верховный суд Испании принял решение заменить наказание для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Вместо тюремного заключение сроком на 21 месяц Месси будет обязан выплатить денежный штраф в размере 252 тысяч евро. Изначальный приговор не предполагал нахождения в тюрьме, так как сроки до двух лет за экономические преступления в Испании считаются испытательным сроком.
Отец футболиста должен заплатить штраф в размере 180 тысяч евро. Прокуратура не выразила возражений против изменения меры наказания.
Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро.
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