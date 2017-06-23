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    Первый канал покажет матч за Суперкубок России «Спартак» – «Локомотив» в 21.00

    Теги Спартак Локомотив телевидение Первый канал Суперкубок России

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Первый канал покажет матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».

    «Суперкубок покажет Первый канал, мы получили соответствующее подтверждение. Матч начнется в 21.00.

    Сейчас не жарко, но в июле погода может поменяться, поэтому время начала выбрали позднее. Рассчитываем на большой зрительский интерес», – сказал Прядкин.

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