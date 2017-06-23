Первый канал покажет матч за Суперкубок России «Спартак» – «Локомотив» в 21.00

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Первый канал покажет матч за Суперкубок России между и «Локомотивом».

«Суперкубок покажет Первый канал, мы получили соответствующее подтверждение. Матч начнется в 21.00.

Сейчас не жарко, но в июле погода может поменяться, поэтому время начала выбрали позднее. Рассчитываем на большой зрительский интерес», – сказал Прядкин.