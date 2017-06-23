Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев лидирует по показателю отраженных ударов на Кубке конфедераций после двух туров.
Процент отраженных ударов 31-летнего вратаря после двух матчей составил 88%, на втором месте – новозеландец Стефан Маринович (79%).
По числу отраженных ударов Акинфеев на втором месте (7). Больше только у Мариновича (15).
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