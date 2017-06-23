Вице-президент «Барселоны» о решении заменить тюремный срок Месси: «Это делается с целью не дать Роналду оказаться на скамье подсудимых»

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби прокомментировал решение суда заменить тюремное заключение форварда штрафом в размере 252 тысяч евро.

«Мне сложно представить, что подобное бы случилось, если не другая схожая ситуация с другим футболистом.

Все, что происходит сейчас и произойдет в дальнейшем, делается с одной целью: не дать оказаться на скамье подсудимых.

Там не хотят, чтобы появились фотографии с Роналду на скамье подсудимых, а Месси пришлось пройти через все это.

У Роналду такие же права на презумпцию невиновности, права на которую были и у Месси.

Но про Месси говорили, что он глава мафиозной семьи или организованной преступной группировки.

А теперь глава налогового управления призывает к презумпции невиновности Роналду», – сказал Виларруби.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

Бизнес-империя Криштиану Роналду