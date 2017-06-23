Вице-президент «Барселоны» о решении заменить тюремный срок Месси: «Это делается с целью не дать Роналду оказаться на скамье подсудимых»
Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби прокомментировал решение суда заменить тюремное заключение форварда Лионеля Месси штрафом в размере 252 тысяч евро.
«Мне сложно представить, что подобное бы случилось, если не другая схожая ситуация с другим футболистом.
Все, что происходит сейчас и произойдет в дальнейшем, делается с одной целью: не дать Криштиану Роналду оказаться на скамье подсудимых.
Там не хотят, чтобы появились фотографии с Роналду на скамье подсудимых, а Месси пришлось пройти через все это.
У Роналду такие же права на презумпцию невиновности, права на которую были и у Месси.
Но про Месси говорили, что он глава мафиозной семьи или организованной преступной группировки.
А теперь глава налогового управления призывает к презумпции невиновности Роналду», – сказал Виларруби.
Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!
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