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    Вице-президент «Барселоны» о решении заменить тюремный срок Месси: «Это делается с целью не дать Роналду оказаться на скамье подсудимых»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси примера Испания Карлес Виларруби

    Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби прокомментировал решение суда заменить тюремное заключение форварда Лионеля Месси штрафом в размере 252 тысяч евро.

    «Мне сложно представить, что подобное бы случилось, если не другая схожая ситуация с другим футболистом.

    Все, что происходит сейчас и произойдет в дальнейшем, делается с одной целью: не дать Криштиану Роналду оказаться на скамье подсудимых.

    Там не хотят, чтобы появились фотографии с Роналду на скамье подсудимых, а Месси пришлось пройти через все это.

    У Роналду такие же права на презумпцию невиновности, права на которую были и у Месси.

    Но про Месси говорили, что он глава мафиозной семьи или организованной преступной группировки.

    А теперь глава налогового управления призывает к презумпции невиновности Роналду», – сказал Виларруби.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

    Бизнес-империя Криштиану Роналду

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