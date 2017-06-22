Россия проиграла Португалии, Бобровский – лучший вратарь НХЛ и другие новости утра

1. Россия проиграла Португалии (0:1) на Кубке конфедераций. Единственный гол забил Криштиану Роналду, а Россия ни разу не попала в створ.

2. Мексика обыграла Новую Зеландию (2:1). Теперь только победа над Мексикой позволит России выйти в плей-офф, если Португалия не проиграет Новой Зеландии.

3. «Вегас» на драфте расширения выбрал Емелина, Гусева и Флери.

4. Бобровский выиграл приз лучшему вратарю НХЛ. Макдэвид признан самым ценным игроком, Мэттьюс – лучшим новичком.

5. Криштиану Роналду вышел на матч с Россией за руку с девочкой на инвалидной коляске. Она подарила ему браслет из бисера, а он ей – куртку.

6. Теннисистка Виктория Азаренко выиграла первый матч после декрета, уйдя с тройного матчбола. Прекрасно!

7. «Зенит» проиграл первый товарищеский матч при Манчини – 1:2 софийскому ЦСКА.

8. Криштиану Роналду все-таки может остаться в «Реале». Все зависит от встречи с Флорентино Пересом после Кубка конфедераций.

9. Форвард «Чикаго» Госса пропустит сезон из-за побочных эффектов препаратов, которые он использовал для лечения аллергии на хоккейную экипировку. Жуть.

10. Женская сборная России стала чемпионом мира по баскетболу 3х3. Ура!

11. «Зенит» может купить форварда «Барселоны» Мунира, за которого просят 20 млн евро. Заманчиво.

12. Часть лыжных соревнований Олимпиады-2018 может пройти в Северной Корее. Хм...

Цитата дня. Леонид Федун о санкциях против «ИФД КапиталЪ»: «Может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?».