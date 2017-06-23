Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Церемония драфта начнется в 2.00 по московскому времени

    Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ драфт НХЛ Вегас Виннипег

    В НХЛ сегодня пройдет первый раунд драфта-2017.

    Церемония состоится в Чикаго, в «Юнайтед-центре». Начало – в 2.00 по московскому времени.

    1. «Нью-Джерси»

    2. «Филадельфия»

    3. «Даллас»

    4. «Колорадо»

    5. «Ванкувер»

    6. «Вегас»

    7. «Аризона»

    8. «Баффало»

    9. «Детройт»

    10. «Флорида»

    11. «Лос-Анджелес»

    12. «Каролина»

    13. «Вегас» (от «Виннипега»)

    14. «Тампа-Бэй»

    15. «Вегас» (от «Айлендерс»)

    16. «Калгари»

    17. «Торонто»

    18. «Бостон»

    19. «Сан-Хосе»

    20. «Сент-Луис»

    21. «Рейнджерс»

    22. «Эдмонтон»

    23. «Аризона»

    24. «Виннипег» (от «Коламбуса» через «Вегас»)

    25. «Монреаль»

    26. «Чикаго»

    27. «Сент-Луис» (от «Вашингтона»)

    28. «Оттава»

    29. «Даллас» (от «Анахайма»)

    30. «Нэшвилл»

    31. «Питтсбург»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться