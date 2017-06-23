В сегодня пройдет первый раунд драфта-2017.

Церемония состоится в Чикаго, в «Юнайтед-центре». Начало – в 2.00 по московскому времени.

1. «Нью-Джерси»

2.

3. «Даллас»

4. «Колорадо»

5.

6. «Вегас»

7. «Аризона»

8. «Баффало»

9.

10. «Флорида»

11. «Лос-Анджелес»

12.

13. «Вегас» (от «Виннипега»)

14.

15. «Вегас» (от «Айлендерс»)

16. «Калгари»

17. «Торонто»

18.

19. «Сан-Хосе»

20. «Сент-Луис»

21.

22. «Эдмонтон»

23. «Аризона»

24. «Виннипег» (от «Коламбуса» через «Вегас»)

25.

26. «Чикаго»

27. «Сент-Луис» (от )

28. «Оттава»

29. «Даллас» (от «Анахайма»)

30. «Нэшвилл»

31.