НХЛ. Церемония драфта начнется в 2.00 по московскому времени
В НХЛ сегодня пройдет первый раунд драфта-2017.
Церемония состоится в Чикаго, в «Юнайтед-центре». Начало – в 2.00 по московскому времени.
1. «Нью-Джерси»
3. «Даллас»
4. «Колорадо»
5. «Ванкувер»
6. «Вегас»
7. «Аризона»
8. «Баффало»
9. «Детройт»
10. «Флорида»
11. «Лос-Анджелес»
12. «Каролина»
13. «Вегас» (от «Виннипега»)
14. «Тампа-Бэй»
15. «Вегас» (от «Айлендерс»)
16. «Калгари»
17. «Торонто»
18. «Бостон»
19. «Сан-Хосе»
20. «Сент-Луис»
21. «Рейнджерс»
22. «Эдмонтон»
23. «Аризона»
24. «Виннипег» (от «Коламбуса» через «Вегас»)
25. «Монреаль»
26. «Чикаго»
27. «Сент-Луис» (от «Вашингтона»)
28. «Оттава»
29. «Даллас» (от «Анахайма»)
30. «Нэшвилл»
31. «Питтсбург»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.