Орлов шутит про Роналду, Полоз и Ерохин почти в «Зените», Мозгов перешел в «Бруклин» и другие новости
1. Геннадий Орлов пошутил, что если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс.
2. Игроки «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин близки к переходу в «Зенит».
3. «Лейкерс» обменяли Тимофея Мозгова и Д’Анджело Расселла в «Бруклин» на Брука Лопеза и 27-й выбор драфта.
4. Роман Зобнин подписал новый 4-летний контракт со «Спартаком».
5. Дани Алвес сообщил «Ювентусу», что хочет покинуть туринский клуб.
6. Промес и Депай записали рэп-трек. Релиз – в пятницу.
7. «Лацио» интересуется Вячеславом Караваевым.
8. «Зенит» предложил «Роме» 30 млн евро за центрального защитника Костаса Маноласа.
9. Умер Сергей Мыльников, вратарь хоккейной сборной СССР, выигравшей Игры-1988 в Калгари.
10. Валерий Карпин заявил, что если Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то его тоже стоит сжечь.
11. Прокуратура Испании обвинила Жозе Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 млн евро
12. Школьники займут свободные места на матчах Кубка конфедераций в Сочи.
Цитата. Директор академии «Краснодара» о воспитанниках: «Мечта – «Реал»? Бери манатки и вали в «Реал» или рот закрой».
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