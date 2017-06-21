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    Орлов шутит про Роналду, Полоз и Ерохин почти в «Зените», Мозгов перешел в «Бруклин» и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Геннадий Орлов пошутил, что если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс.

    2. Игроки «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин близки к переходу в «Зенит».

    3. «Лейкерс» обменяли Тимофея Мозгова и Д’Анджело Расселла в «Бруклин» на Брука Лопеза и 27-й выбор драфта.

    4. Роман Зобнин подписал новый 4-летний контракт со «Спартаком».

    5. Дани Алвес сообщил «Ювентусу», что хочет покинуть туринский клуб.

    6. Промес и Депай записали рэп-трек. Релиз – в пятницу.

    7. «Лацио» интересуется Вячеславом Караваевым.

    8. «Зенит» предложил «Роме» 30 млн евро за центрального защитника Костаса Маноласа.

    9. Умер Сергей Мыльников, вратарь хоккейной сборной СССР, выигравшей Игры-1988 в Калгари.

    10. Валерий Карпин заявил, что если Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то его тоже стоит сжечь.

    11. Прокуратура Испании обвинила Жозе Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 млн евро

    12. Школьники займут свободные места на матчах Кубка конфедераций в Сочи.

    Цитата. Директор академии «Краснодара» о воспитанниках: «Мечта – «Реал»? Бери манатки и вали в «Реал» или рот закрой».

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