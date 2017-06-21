Орлов шутит про Роналду, Полоз и Ерохин почти в «Зените», Мозгов перешел в «Бруклин» и другие новости

1. Геннадий Орлов пошутил, что если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс.

2. Игроки «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин близки к переходу в «Зенит».

3. «Лейкерс» обменяли Тимофея Мозгова и Д’Анджело Расселла в «Бруклин» на Брука Лопеза и 27-й выбор драфта.

4. Роман Зобнин подписал новый 4-летний контракт со «Спартаком».

5. Дани Алвес сообщил «Ювентусу», что хочет покинуть туринский клуб.

6. Промес и Депай записали рэп-трек. Релиз – в пятницу.

7. «Лацио» интересуется Вячеславом Караваевым.

8. «Зенит» предложил «Роме» 30 млн евро за центрального защитника Костаса Маноласа.

9. Умер Сергей Мыльников, вратарь хоккейной сборной СССР, выигравшей Игры-1988 в Калгари.

10. Валерий Карпин заявил, что если Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то его тоже стоит сжечь.

11. Прокуратура Испании обвинила Жозе Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 млн евро

12. Школьники займут свободные места на матчах Кубка конфедераций в Сочи.

Цитата. Директор академии «Краснодара» о воспитанниках: «Мечта – «Реал»? Бери манатки и вали в «Реал» или рот закрой».