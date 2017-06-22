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    Мбаппе и Доннарумма устно договорились с «Реалом», решение за Зиданом

    Теги Монако Милан Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Флорентино Перес Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма

    «Реал» достиг устной договоренности о трансферах с форвардом «Монако» Килианом Мбаппе и голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

    Теперь главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, у которого в ближайшие дни состоится встреча с президентом Флорентино Пересом, должен решить, нужно ли подписывать обоих 18-летних футболистов этим летом.

    Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан еще на два года. Клуб просит за игрока 130 миллионов евро. Если Зидан и Мбаппе, который хочет работать с французским специалистом, договорятся о том, что нападающий уже в этом сезоне получит достаточно игровой практики, то сделка может быть закрыта за 100-110 миллионов.

    За Доннарумму «Реал» готов предложить 30-35 миллионов из-за того, что есть риск возможного перехода вратаря в другой клуб или продления истекающего через год контракта с «Миланом».

    Болельщики забросали Доннарумму фальшивыми деньгами во время матча

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