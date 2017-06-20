Люди ругаются на видеоповторы, Модричу грозит тюрьма, победа Германии на Кубке конфедераций и другие новости

1. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что видеоповторы убьют футбол детства. Самое странное, что функционер вдобавок сравнил себя с Джордано Бруно.

2. Лука Модрич обвиняется в даче ложных показаний в суде, игроку грозит до 5 лет тюрьмы.

3. Сборная Германии обыграла Австралию на Кубке конфедераций. Эмре Джан после игры тоже заявил, что повторы – плохо.

4. Юлия Липницкая получила квартиру в Москве за победу в командном турнире Сочи-2014.

5. Максим Канунников близок к переходу в «Спартак»: сообщают, что он уже согласовал 3-летний контракт.

6. Бурый медведь загрыз 16-летнего участника марафона на Аляске.

7. Йозеф Блаттер заявил, что информаторы вроде легкоатлетки Юлии Степановой похожи на ябед в школе.

8. «Трактор» может обменять права на Евгения Кузнецова в СКА на 150 млн рублей.

9. ФК «Сочи» снова будет расформирован – второй раз за три года.

10. «Бостон» обменял первый номер драфта-2017 НБА в «Филадельфию».

11. Андрэ Уорд заявил, что не видит смысла в третьем бое с Сергеем Ковалевым.

12. Колумнист ESPN рассказал, что когда Жозе Моуринью тренировал «Реал», Криштиану Роналду звонил администратору «МЮ» и жаловался на жизнь в Мадриде.

Цитата. «Почерпнул у Ганди очень интересную мысль: сначала нас не замечали, потом над нами смеялись, потом с нами боролись, а в итоге мы победили». Игорь Албин отвечает на вопрос о «Крестовском» цитатой – даже жаль, что этих слов Ганди никогда не произносил.