Во втором круге турнира в Галле Андрей Рублев (WC) обыграл Михаила Южного (Q). Карен Хачанов вышел в четвертьфинал – Кеи Нисикори снялся сих матча после пяти геймов.

Gerry Weber Open

Галле, Германия

19 – 25 июня 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 1 966 095 евро

Открытые корты, трава

Второй круг