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    Галле (ATP). Рублев обыграл Южного, Хачанов, Федерер вышли в 1/4 финала

    Теги результаты ATP Gerry Weber Open

    Во втором круге турнира в Галле Андрей Рублев (WC) обыграл Михаила Южного (Q). Карен Хачанов вышел в четвертьфинал – Кеи Нисикори снялся сих матча после пяти геймов.

    Gerry Weber Open

    Галле, Германия

    19 – 25 июня 2017

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 1 966 095 евро

    Открытые корты, трава

    Второй круг

    Карен Хачанов (Россия) Кеи Нисикори (Япония)
    3:2
    Дата проведения
    22 июня, 11.10
    Онлайн матча

     

    Андрей Рублев (Россия) Михаил Южный (Россия)
    6:03:66:3
    Дата проведения
    22 июня, 12.20
    Онлайн матча

     

    Роджер Федерер (Швейцария) Миша Зверев (Германия)
    7:66:4
    Дата проведения
    22 июня, 16.40
    Онлайн матча

     

    Робин Хаасе (Голландия) Доминик Тим (Австрия)
    6:37:6
    Дата проведения
    21 июня, 16.45
    Онлайн матча

     

    Александр Зверев (Германия) Филипп Кольшрайбер (Германия)
    6:36:4
    Дата проведения
    21 июня, 14.30
    Онлайн матча

     

    Флориан Майер (Германия) Люка Пуй (Франция)
    6:76:46:3
    Дата проведения
    22 июня, 14.05
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Дастин Браун (Германия)
    6:41:67:6
    Дата проведения
    21 июня, 12.30
    Онлайн матча

     

    Ришар Гаске (Франция) Бернард Томич (Австралия)
    6:36:3
    Дата проведения
    21 июня, 11.00
    Онлайн матча

     

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