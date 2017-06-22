Галле (ATP). Рублев обыграл Южного, Хачанов, Федерер вышли в 1/4 финала
Во втором круге турнира в Галле Андрей Рублев (WC) обыграл Михаила Южного (Q). Карен Хачанов вышел в четвертьфинал – Кеи Нисикори снялся сих матча после пяти геймов.
Gerry Weber Open
Галле, Германия
19 – 25 июня 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 1 966 095 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 22 июня, 11.10
- Дата проведения
- 22 июня, 12.20
- Дата проведения
- 22 июня, 16.40
- Дата проведения
- 21 июня, 16.45
- Дата проведения
- 21 июня, 14.30
- Дата проведения
- 22 июня, 14.05
- Дата проведения
- 21 июня, 12.30
- Дата проведения
- 21 июня, 11.00
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