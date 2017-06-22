Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывает форварда Артема Дзюбу в национальную команду из-за конфликта.

«По какой причине в команде отсутствует ? Я в курсе официальной версии – болит колено. Но правда ли, что он вполне мог бы сыграть, если бы наладил контакт с тренером?

По моей версии, у них с Черчесовым случился конфликт, тренер учил его ремеслу в несколько несовременной манере, Дзюба собрал вещи и уехал из сборной», – написал главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.

Ранее сообщалось, что Дзюба не примет участия в Кубке конфедераций из-за травмы.

Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав