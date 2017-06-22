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    Юрий Дудь: «По моей версии, у Дзюбы и Черчесова случился конфликт»

    Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывает форварда «Зенита» Артема Дзюбу в национальную команду из-за конфликта.

    «По какой причине в команде отсутствует Артем Дзюба? Я в курсе официальной версии – болит колено. Но правда ли, что он вполне мог бы сыграть, если бы наладил контакт с тренером?

    По моей версии, у них с Черчесовым случился конфликт, тренер учил его ремеслу в несколько несовременной манере, Дзюба собрал вещи и уехал из сборной», – написал главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.

    Ранее сообщалось, что Дзюба не примет участия в Кубке конфедераций из-за травмы.

    Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав

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