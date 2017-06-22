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    «Ливерпуль» приобрел Салаха за 42 млн евро

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия трансферы фото Мохамед Салах

    «Ливерпуль» официально объявил о трансфере полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха.

    25-летний хавбек подписал контракт на 5 сезонов с зарплатой 5,5 млн евро. «Рома» сообщила, что сумма сделки составила 42 млн евро, кроме того, 8 млн евро римляне могут получить в виде бонусов.

    Салах будет выступать за мерсисайдский клуб под 11-м номером.

    Подробную статистику выступлений Салаха вы можете посмотреть здесь.

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