«Ливерпуль» приобрел Салаха за 42 млн евро

официально объявил о трансфере полузащитника «Ромы» .

25-летний хавбек подписал контракт на 5 сезонов с зарплатой 5,5 млн евро. «Рома» сообщила, что сумма сделки составила 42 млн евро, кроме того, 8 млн евро римляне могут получить в виде бонусов.

Салах будет выступать за мерсисайдский клуб под 11-м номером.

Подробную статистику выступлений Салаха вы можете посмотреть здесь.