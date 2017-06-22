Вице-премьер РФ, президент и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко призвал поддержать сборную России и главного тренера команды .

«Леонид Арнольдович Федун, Геннадий Сергеевич Орлов… У нас столько экспертов в этой стране, но ни один из них за последние годы не пришел ко мне и не сказал: «Давайте я возьму сборную и сделаю из нее что-то». Поэтому давайте они со своими мнениями останутся в стороне.

Сегодня вся ответственность на главном тренере, и давайте мы его будем поддерживать. Это его мысли, его размышления, его знание команды, его знание состояния игроков. Давайте ему будем просто доверять. Превратим футбол в футбол, а не в площадку для реализации своих целей, амбиций, недовольства, любви или нелюбви.

На моей спине взгляды тысяч, а может, и пяти человек, которые ждут поражения, моего провала или провала сборной. Мне этого достаточно, я все это понимаю, не первый день этим занимаюсь. Просто давайте доверим этому тренеру, он растущий специалист.

Если бы я не видел, как работает Черчесов, я бы ничего не говорил. Он работает, он думает, он что-то фантазирует, пытается что-то привить ребятам. Дайте ему шанс», – сказал Мутко.

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