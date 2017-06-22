В четверг в бруклинском «Барклайс-центре» пройдет драфт-2017. Церемония начнется в 19.00 по местному времени (2.00 по мск).

Первый пик после обмена с «Бостоном» принадлежит «Филадельфии». Под вторым номером будут выбирать , у «Селтикс» – третий пик.

Основным кандидатом на выбор под первым номером называется Маркелл Фульц. Одной из главных интриг драфта является ситуация с Лонзо Боллом, которого на протяжении долгого времени отправляют в «Лейкерс».

Порядок выбора в первом раунде драфта-2017:

1. «Филадельфия»

2. «Лейкерс»

3.

4. «Финикс»

5. «Сакраменто»

6. «Орландо»

7. «Миннесота»

8. «Нью-Йорк»

9. «Даллас»

10. «Сакраменто»

11. «Шарлотт»

12. «Детройт»

13. «Денвер»

14. «Майами»

15. «Портленд»

16. «Чикаго»

17. «Милуоки»

18. «Индиана»

19. «Атланта»

20. «Портленд»

21. «Оклахома-Сити»

22. «Бруклин»

23. «Торонто»

24. «Юта»

25. «Орландо»

26. «Портленд»

27. «Лейкерс»

28. «Лейкерс»

29. «Сан-Антонио»

30. «Юта».