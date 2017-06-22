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    НБА. В бруклинском «Барклайс-центре» пройдет драфт-2017

    Теги Бостон Лейкерс Филадельфия НБА драфт Лонзо Болл Маркелл Фульц

    В четверг в бруклинском «Барклайс-центре» пройдет драфт-2017. Церемония начнется в 19.00 по местному времени (2.00 по мск).

    Первый пик после обмена с «Бостоном» принадлежит «Филадельфии». Под вторым номером будут выбирать «Лейкерс», у «Селтикс» – третий пик.

    Основным кандидатом на выбор под первым номером называется Маркелл Фульц. Одной из главных интриг драфта является ситуация с Лонзо Боллом, которого на протяжении долгого времени отправляют в «Лейкерс».

    Порядок выбора в первом раунде драфта-2017:

    1. «Филадельфия»

    2. «Лейкерс»

    3. «Бостон»

    4. «Финикс»

    5. «Сакраменто»

    6. «Орландо»

    7. «Миннесота»

    8. «Нью-Йорк»

    9. «Даллас»

    10. «Сакраменто»

    11. «Шарлотт»

    12. «Детройт»

    13. «Денвер»

    14. «Майами»

    15. «Портленд»

    16. «Чикаго»

    17. «Милуоки»

    18. «Индиана»

    19. «Атланта»

    20. «Портленд»

    21. «Оклахома-Сити»

    22. «Бруклин»

    23. «Торонто»

    24. «Юта»

    25. «Орландо»

    26. «Портленд»

    27. «Лейкерс»

    28. «Лейкерс»

    29. «Сан-Антонио»

    30. «Юта».

     

     

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