НБА. В бруклинском «Барклайс-центре» пройдет драфт-2017
В четверг в бруклинском «Барклайс-центре» пройдет драфт-2017. Церемония начнется в 19.00 по местному времени (2.00 по мск).
Первый пик после обмена с «Бостоном» принадлежит «Филадельфии». Под вторым номером будут выбирать «Лейкерс», у «Селтикс» – третий пик.
Основным кандидатом на выбор под первым номером называется Маркелл Фульц. Одной из главных интриг драфта является ситуация с Лонзо Боллом, которого на протяжении долгого времени отправляют в «Лейкерс».
Порядок выбора в первом раунде драфта-2017:
1. «Филадельфия»
2. «Лейкерс»
3. «Бостон»
4. «Финикс»
5. «Сакраменто»
6. «Орландо»
7. «Миннесота»
8. «Нью-Йорк»
9. «Даллас»
10. «Сакраменто»
11. «Шарлотт»
12. «Детройт»
13. «Денвер»
14. «Майами»
15. «Портленд»
16. «Чикаго»
17. «Милуоки»
18. «Индиана»
19. «Атланта»
20. «Портленд»
21. «Оклахома-Сити»
22. «Бруклин»
23. «Торонто»
24. «Юта»
25. «Орландо»
26. «Портленд»
27. «Лейкерс»
28. «Лейкерс»
29. «Сан-Антонио»
30. «Юта».
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