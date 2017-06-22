Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Регулярный чемпионат-2017/18 пройдет с 4 октября по 7 апреля, паузы на Олимпиаду не предусмотрено

    Теги Питтсбург Филадельфия Торонто Вашингтон Сент-Луис Калгари Эдмонтон Даллас Сан-Хосе НХЛ Пхенчхан-2018 Вегас олимпийский хоккейный турнир Виннипег календарь

    НХЛ опубликовала полную версию календаря регулярного чемпионата на сезон-2017/18.

    Сезон стартует 4 октября матчем «Питтсбург» – «Сент-Луис». В этот день также пройдут игры «Виннипег» – «Торонто», «Эдмонтон» – «Калгари», «Сан-Хосе» – «Филадельфия».

    Новичок лиги «Вегас» проведет свой первый матч 6 октября в гостях с «Далласом». Первая домашняя игра невадцев состоится 10 октября с «Аризоной».

    Первый матч «Вашингтона» и «Питтсбурга» пройдет 11 октября в столице США.

    В календаре предусмотрена пауза с 26 по 29 января – на Матч всех звезд в Тампа-Бэй. Завершится сезон 7 апреля пятнадцатью матчами.

    Стоит отметить, что в календаре не предусмотрена пауза на олимпийский хоккейный турнир, который пройдет в Пхенчхане.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться