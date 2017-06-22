НХЛ. Регулярный чемпионат-2017/18 пройдет с 4 октября по 7 апреля, паузы на Олимпиаду не предусмотрено
НХЛ опубликовала полную версию календаря регулярного чемпионата на сезон-2017/18.
Сезон стартует 4 октября матчем «Питтсбург» – «Сент-Луис». В этот день также пройдут игры «Виннипег» – «Торонто», «Эдмонтон» – «Калгари», «Сан-Хосе» – «Филадельфия».
Новичок лиги «Вегас» проведет свой первый матч 6 октября в гостях с «Далласом». Первая домашняя игра невадцев состоится 10 октября с «Аризоной».
Первый матч «Вашингтона» и «Питтсбурга» пройдет 11 октября в столице США.
В календаре предусмотрена пауза с 26 по 29 января – на Матч всех звезд в Тампа-Бэй. Завершится сезон 7 апреля пятнадцатью матчами.
Стоит отметить, что в календаре не предусмотрена пауза на олимпийский хоккейный турнир, который пройдет в Пхенчхане.
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