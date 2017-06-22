опубликовала полную версию календаря регулярного чемпионата на сезон-2017/18.

Сезон стартует 4 октября матчем «Питтсбург» – «Сент-Луис». В этот день также пройдут игры «Виннипег» – «Торонто», «Эдмонтон» – «Калгари», «Сан-Хосе» – .

Новичок лиги «Вегас» проведет свой первый матч 6 октября в гостях с . Первая домашняя игра невадцев состоится 10 октября с «Аризоной».

Первый матч «Вашингтона» и пройдет 11 октября в столице США.

В календаре предусмотрена пауза с 26 по 29 января – на Матч всех звезд в Тампа-Бэй. Завершится сезон 7 апреля пятнадцатью матчами.

Стоит отметить, что в календаре не предусмотрена пауза на олимпийский хоккейный турнир, который пройдет в .