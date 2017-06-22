Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Челси» предлагает 55 млн евро за Бонуччи, а игроку 5-летний контракт на 35 млн

    Теги Леонардо Бонуччи Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи интересен «Челси».

    Главный тренер лондонцев Антонио Конте попросил приобрести 30-летнего футболиста.

    Как сообщает Tuttosport, «Челси» предложил за Бонуччи 55 миллионов евро.

    По информации Calciomercato, англичане готовы предложить футболисту сборной Италии пятилетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

    Издание уточняет, что статус Бонуччи в команде изменился. «Ювентус» по-прежнему считает его суперзвездой, но не неприкасаемым игроком, которого не отпустят ни за какие деньги.

    «Челси» предложит «Ювентусу» 70 млн евро за Алекса Сандро

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться