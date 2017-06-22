«Челси» предлагает 55 млн евро за Бонуччи, а игроку 5-летний контракт на 35 млн
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи интересен «Челси».
Главный тренер лондонцев Антонио Конте попросил приобрести 30-летнего футболиста.
Как сообщает Tuttosport, «Челси» предложил за Бонуччи 55 миллионов евро.
По информации Calciomercato, англичане готовы предложить футболисту сборной Италии пятилетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.
Издание уточняет, что статус Бонуччи в команде изменился. «Ювентус» по-прежнему считает его суперзвездой, но не неприкасаемым игроком, которого не отпустят ни за какие деньги.
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