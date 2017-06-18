Россия выиграла первый матч Кубка конфедераций, Ковалев проиграл Уорду и другие новости утра

1. Сборная России по футболу выиграла первый матч на Кубке конфедераций. Победа над командой Новой Зеландии (2:0). Защитник островитян Бокселл сперва забил в свои ворота, а затем не сумел помешать Смолову, удвоившему счет. В среду у сборной России матч с Португалией.

2. В Лас-Вегасе состоялся бой-реванш между Сергеем Ковалевым и Андрэ Уордом. Американец победил россиянина техническим нокаутом.

3. Сборная России по гандболу впервые в истории не попала в финальный турнир чемпионата Европы. В важнейшем матче команда Дмитрия Торгованова и Виталия Иванова не смогла обыграть Черногорию (27:27). Российский мужской гандбол в руинах.

4. Церемония открытия Кубка конфедераций не вызвала большого ажиотажа. Визуально трибуны арены «Санкт-Петербург» были заполнены процентов на 10. Остается надеяться, что телезрителям шоу понравилось. Кстати, на стадионе не продавали чай и кофе, зато можно было купить пиво.

5. Хоккеисты московского «Динамо» выступили на пресс-конференции. Клуб в очень сложной ситуации. По словам Алексея Терещенко, «тысяча человек может оказаться на улице».

6. Начался чемпионат мира по баскетболу 3х3. Сборная России в своих первых матчах победила Пуэрто-Рико (19:17) и проиграла Сербии (17:20).

7. В НХЛ вступил в силу мораторий на обмены, исключая обмены с «Вегасом». Ограничение будет действовать до драфта расширения. Стало известно, что «Вашингтон» защитил от драфта расширения Холтби, Орлова, Овечкина, Кузнецова и еще семерых игроков.

8. Тренер испанской «Уэски» Хуан Антонио Анкела головой ударил футболиста, которой в резкой форме выражал недовольство заменой. Вот это ответ!

9. Мужская волейбольная сборная России впервые с 2014 года победила команду США (31:29, 17:25, 25:19, 27:29, 15:13). Это случилось в очередной игровой день Мировой лиги.

10. Международный совет футбольных ассоциаций предложил проводить матчи по 60 минут «чистого» времени.

Цитаты:

Владимир Путин о Кубке конфедераций: «Наши гости узнают радушную и открытую для мира Россию».

Денис Глушаков об арене «Санкт-Петербург»: «Питерскому стадиону до «Открытия Арены» еще далеко».

Президент ФГР Шишкарев: «Непопадание сборной России на чемпионат Европы – это катастрофа».

Денис Глушаков – Роману Муну: «Путин такой же русский, как и вы».