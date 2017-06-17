Капитан московского «Динамо» прокомментировал ситуацию в команде.

«Мы хотим обратиться с заявлением о катастрофической ситуации: персоналу, игрокам, тренерам не выплачивается зарплата три месяца. Команду вынуждают расторгать контракты со старым клубом и заключать новые без погашения долгов.

Проблема не только профессиональной команды, на улице может оказаться вся структура «Динамо», а это более 1000 человек. Команду хотят разогнать, хотя она стала чемпионом прошлого сезона и должна была представлять наш клуб в Континентальном кубке.

Из прессы узнаем, что допускает к новому сезону новое «Динамо», но правопреемник почему-то не хочет выплачивать зарплату, нам непонятно, почему новая структура не хочет все забрать с долгами.

Большой вопрос возникает по позиции КХЛ, то ее нет, если есть, то мы ее не знаем. До нас доходят слухи, что команду хотят обанкротить, команда решила защищать себя сама, нет ответа от общества. Мы не знаем о позиции профсоюза.

У нас контракты с АНО «ОХК Динамо», Сафронов говорит: у меня денег нет, я не могу расплатиться. Может, стоит до самого верха идти, понять, почему вся эта ситуация сложилась. Долги всегда гасились, и в этом проблемы не было», – сказал Терещенко.

Обыск в офисе хоккейного «Динамо». Что происходит?