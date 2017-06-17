Россия победила Новую Зеландию в первом матче Кубка конфедераций

Сборная Россия открыла Кубок конфедераций-2017 победой над Новой Зеландией (2:0) на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

Счет в матче открыл защитник новозеландцев Майкл Бокселл. Он отправил мяч в ворота своей команды после удара полузащитника Дениса Глушакова.

Второй гол забил нападающий сборной России Федор Смолов. Ему ассистировал хавбек Александр Самедов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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