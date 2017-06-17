Россия победила Новую Зеландию в первом матче Кубка конфедераций
Сборная Россия открыла Кубок конфедераций-2017 победой над Новой Зеландией (2:0) на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.
Счет в матче открыл защитник новозеландцев Майкл Бокселл. Он отправил мяч в ворота своей команды после удара полузащитника Дениса Глушакова.
Второй гол забил нападающий сборной России Федор Смолов. Ему ассистировал хавбек Александр Самедов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Дата проведения
- 17 июня, 18.00, «Крестовский»
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Россия –
Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Жирков, Ерохин (Тарасов, 77), Глушаков, Головин, Самедов, Полоз (Бухаров, 64), Смолов (Миранчук, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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