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    Sports.ru

    Россия победила Новую Зеландию в первом матче Кубка конфедераций

    Теги сборная России сборная Новой Зеландии Кубок конфедераций

    Сборная Россия открыла Кубок конфедераций-2017 победой над Новой Зеландией (2:0) на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

    Счет в матче открыл защитник новозеландцев Майкл Бокселл. Он отправил мяч в ворота своей команды после удара полузащитника Дениса Глушакова.

    Второй гол забил нападающий сборной России Федор Смолов. Ему ассистировал хавбек Александр Самедов.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Россия – Новая Зеландия 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    17 июня, 18.00, «Крестовский»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 31, автогол Бокселл, 2:0 – 69 Смолов.
    РоссияАкинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Жирков, Ерохин (Тарасов, 77), Глушаков, Головин, Самедов, Полоз (Бухаров, 64), Смолов (Миранчук, 90).
    Новая ЗеландияМаринович, Смит, Уинн, Бокселл, Дюрэнт, Рохас (Смелц, 71), Колви (Пэттерсон, 83), Томас, Вуд, Барбарусес (Туилома, 61), Макглинчи.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Календарь КК-2017

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