IFAB предложил проводить матчи по 60 минут «чистого» времени

IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — организация, занимающаяся регулированием правил игры в футбол) разработал новую стратегию под названием «Play Fair!» («Играй честно!»), направленную на повышение зрелищности футбольных матчей.

Предлагается, в частности, сократить время игры с 90 минут «грязного» времени до 60 минут «чистого» – с остановками секундомера во время пауз, как это происходит, к примеру, в хоккее и баскетболе.

Кроме того, IFAB предлагает назначать пенальти вместо свободного удара в случаях, когда вратарь берет мяч в руки в штрафной площади после паса ногой от своего игрока.

Еще одна из идей — удалять футболиста, который умышленно забивает гол рукой или отбивает мяч на линии ворот. Если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот, то предлагается засчитывать гол.