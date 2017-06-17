Полузащитник сборной России Денис Глушаков в микст-зоне поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (2:0), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

– Нормальное настроение, выиграли. Душновато было. Сегодня порадуемся, дальше будем готовиться к Португалии.

– У вас гол забрали.

– Не обращал внимания, только сейчас узнал. На Евро полгола, здесь полгола, нормально все будет.

– Первый официальный матч при Черчесове. Новые ощущения были?

– Они в каждой игре. Это открытие, мы хозяева, впервые играл при президенте, может быть небольшое было волнение. Хотели не испортить открытие.

– Прям рады, что выиграли на глазах Путина (вопрос от Романа Муна – примечание Sports.ru)?

– А вы рады? Он такой же русский как и вы. В раздевалку не заходил.

- Вам не показалось что Новая Зеландия – это уровень ФНЛ?

– А вам не показалось, что мы некоторые игры проигрывали как ФНЛ? Мы тоже недалеко. Пока двигаемся в правильном направлении, не будем думать, у кого выиграли. Мы можем проиграть слабому и сильному. Пока двигаемся в правильном направлении, – сказал Глушаков.

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