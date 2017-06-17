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    Денис Глушаков – Роману Муну: «Путин такой же русский как и вы»

    Теги сборная России сборная Новой Зеландии Владимир Путин Денис Глушаков Кубок конфедераций

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков в микст-зоне поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (2:0), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

    – Нормальное настроение, выиграли. Душновато было. Сегодня порадуемся, дальше будем готовиться к Португалии.

    – У вас гол забрали.

    – Не обращал внимания, только сейчас узнал. На Евро полгола, здесь полгола, нормально все будет.

    – Первый официальный матч при Черчесове. Новые ощущения были?

    – Они в каждой игре. Это открытие, мы хозяева, впервые играл при президенте, может быть небольшое было волнение. Хотели не испортить открытие.

    – Прям рады, что выиграли на глазах Путина (вопрос от Романа Муна – примечание Sports.ru)?

    – А вы рады? Он такой же русский как и вы. В раздевалку не заходил.

    - Вам не показалось что Новая Зеландия – это уровень ФНЛ?

    – А вам не показалось, что мы некоторые игры проигрывали как ФНЛ? Мы тоже недалеко. Пока двигаемся в правильном направлении, не будем думать, у кого выиграли. Мы можем проиграть слабому и сильному. Пока двигаемся в правильном направлении, – сказал Глушаков.

    Блог Романа Муна на Sports.ru

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