Трибуны «Крестовского» на открытии Кубка конфедераций заполнены на 10%

Болельщики не выразили интереса к церемонии открытия Кубка конфедераций-2017, которая на данный момент проходит в Санкт-Петербурге, на стадионе .

Как сообщает корреспондент Sports.ru Роман Мун, трибуны заполнены примерно на 10%. Точных данных по посещаемости на данный момент нет.

Церемония продлится около двух часов. В ней принимают участие Алсу, Игорь Бунтман, Сергей Лазарев и другие.

Фото: Роман Мун, Sports.ru