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    Трибуны «Крестовского» на открытии Кубка конфедераций заполнены на 10%

    Теги болельщики фото Крестовский Кубок конфедераций

    Болельщики не выразили интереса к церемонии открытия Кубка конфедераций-2017, которая на данный момент проходит в Санкт-Петербурге, на стадионе «Крестовский».

    Как сообщает корреспондент Sports.ru Роман Мун, трибуны заполнены примерно на 10%. Точных данных по посещаемости на данный момент нет.

    Церемония продлится около двух часов. В ней принимают участие Алсу, Игорь Бунтман, Сергей Лазарев и другие.

    фото

    Фото: Роман Мун, Sports.ru

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