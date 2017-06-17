Трибуны «Крестовского» на открытии Кубка конфедераций заполнены на 10%
Болельщики не выразили интереса к церемонии открытия Кубка конфедераций-2017, которая на данный момент проходит в Санкт-Петербурге, на стадионе «Крестовский».
Как сообщает корреспондент Sports.ru Роман Мун, трибуны заполнены примерно на 10%. Точных данных по посещаемости на данный момент нет.
Церемония продлится около двух часов. В ней принимают участие Алсу, Игорь Бунтман, Сергей Лазарев и другие.
Фото: Роман Мун, Sports.ru
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