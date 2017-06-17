ЧМ по баскетболу 3х3. Групповой этап. Россия сыграет с Пуэрто-Рико и Сербией
Сегодня во Франции стартует чемпионат мира по баскетболу 3х3. В рамках группового этапа сборная России сыграет с Пуэрто-Рико и Сербией.
ЧМ по баскетболу 3х3
Нант, Франция
Групповой этап
РОССИЯ – Пуэрто-Рико
17 июня. 19.00
РОССИЯ – СЕРБИЯ
17 июня. 22.10
Положение команд: Сербия – 0-0, Россия – 0-0, Андорра – 0-0, Египет – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.