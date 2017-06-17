Сегодня во Франции стартует чемпионат мира по баскетболу 3х3. В рамках группового этапа сборная России сыграет с Пуэрто-Рико и Сербией.

ЧМ по баскетболу 3х3

Нант, Франция

Групповой этап

РОССИЯ – Пуэрто-Рико

17 июня. 19.00

РОССИЯ – СЕРБИЯ

17 июня. 22.10

Положение команд: Сербия – 0-0, Россия – 0-0, Андорра – 0-0, Египет – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.