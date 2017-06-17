Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЧМ по баскетболу 3х3. Групповой этап. Россия сыграет с Пуэрто-Рико и Сербией

    Теги результаты Баскетбол 3х3 сборная России 3х3 чемпионат мира-2017 3х3

    Сегодня во Франции стартует чемпионат мира по баскетболу 3х3. В рамках группового этапа сборная России сыграет с Пуэрто-Рико и Сербией.

    ЧМ по баскетболу 3х3

    Нант, Франция

    Групповой этап

    РОССИЯ – Пуэрто-Рико

    17 июня. 19.00

    РОССИЯ – СЕРБИЯ

    17 июня. 22.10

    Положение команд: Сербия – 0-0, Россия – 0-0, Андорра – 0-0, Египет – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться