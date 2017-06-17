Полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков после матча Кубка конфедераций с Новой Зеландией (2:0) поделился мнением о стадиона «Санкт-Петербург».

«Стал ли лучше стадион после моего коллажа? Вроде да. Но я тут в первый раз.

Нормально вроде сделали. Но до «Открытие Арены» еще далеко. У нас стадион потрясающий», — сказал Глушаков.

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