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    Денис Глушаков: «Питерскому стадиону до «Открытия Арены» еще далеко»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия сборная России Открытие Арена Денис Глушаков Крестовский

    Полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков после матча Кубка конфедераций с Новой Зеландией (2:0) поделился мнением о стадиона «Санкт-Петербург».

    «Стал ли лучше стадион после моего коллажа? Вроде да. Но я тут в первый раз.

    Нормально вроде сделали. Но до «Открытие Арены» еще далеко. У нас стадион потрясающий», — сказал Глушаков.

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