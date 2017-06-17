Президент России Владимир Путин выступил на стадионе «Крестовский» перед началом первого матча Кубка конфедераций.

«Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Рад приветствовать спортсменов, болельщиков, зрителей из разных стран мира, всех наших гостей, всех, кто любит футбол.

Всего несколько минут отделяют нас от начала большого футбольного праздника – Кубка конфедераций. Впервые в истории сильнейшие команды континентов принимает наша страна – Россия.

Позвольте высказать слова благодарности ФИФА, уважаемому господину Инфантино за приверженность идеалам спорта, за доверие к нашей стране, за сотрудничество и помощь в подготовке этого знакового события, знаменательного первенства, которое станет генеральной репетицией .

Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты, утверждать ценности честной, красивой игры, фэйр-плей, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению. Сотни тысяч людей в России влюблены в футбол.

Наша ответственность и решимость – провести на самом высоком уровне. Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную, открытую для мира Россию: Санкт-Петербург и Москву, Казань и Сочи – прекрасные города со своей историей и динамичной жизнью. Именно здесь, на современных футбольных аренах будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут матчей. Убежден, миллионы людей на планете увидят красивое, захватывающее зрелище, искусство мастеров мяча, настоящий триумф спорта! Желаю успеха и командам и болельщикам!» – сказал политик.

Что будет, если назначить церемонию открытия за два часа до матча