До остановки боя Андрэ Уорд вел на карточках двух судей с минимальным преимуществом
Опубликованы судейские записки боя Ковалев – Уорд 2. На момент остановки боя Уорд побеждал на карточках двух судей.
Судья Дэйв Моретти и Гленн Фельдман – 67-66 (Уорд), Стив Вайсфельд – 68-65 (Ковалев).
ICYMI, here’s the scorecard for #KovalevWard2 pic.twitter.com/UCq3t5uSP1— Heidi Fang (@HeidiFang) 18 июня 2017 г.
Напомним, что поединок закончился спорной победой Уорда техническим нокаутом. Несколько финальных ударов Андрэ Уорда пришлись ниже пояса Сергея Ковалева.
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