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    До остановки боя Андрэ Уорд вел на карточках двух судей с минимальным преимуществом

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Опубликованы судейские записки боя Ковалев – Уорд 2. На момент остановки боя Уорд побеждал на карточках двух судей.

    Судья Дэйв Моретти и Гленн Фельдман – 67-66 (Уорд), Стив Вайсфельд – 68-65 (Ковалев).

    Напомним, что поединок закончился спорной победой Уорда техническим нокаутом. Несколько финальных ударов Андрэ Уорда пришлись ниже пояса Сергея Ковалева.

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