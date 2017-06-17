На матче открытия Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии на стадионе не продают кофе и чай.

При этом болельщики могут приобрести на арене пиво. По словам одной из продавщиц, чай и кофе не продают в целях безопасности, потому что «горячее», передает корреспондент .ru Роман Мун.

Матч Россия – Новая Зеландия начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Что будет, если назначить церемонию открытия за два часа до матча