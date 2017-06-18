НХЛ. «Вашингтон» защитил Холтби, Орлова, Овечкина, Кузнецова и еще семерых игроков от драфта расширения
Журналистка The Washington Post Изабель Хуршудян поделилась сведениями о «Кэпиталс».
Столичный клуб защитил одного вратаря, троих защитников и семерых нападающих от драфта расширения. «Вегас» не сможет забрать этих хоккеистов.
В список защищенных попали вратарь Брэйден Холтби, защитники Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Мэтт Нисканен, нападающие Том Уилсон, Ларс Эллер, Маркус Юханссон, Андре Бураковски, Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем и Александр Овечкин.
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