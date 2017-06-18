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    НХЛ. «Вашингтон» защитил Холтби, Орлова, Овечкина, Кузнецова и еще семерых игроков от драфта расширения

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Дмитрий Орлов Мэтт Нисканен Ларс Эллер Джон Карлсон Евгений Кузнецов Маркус Юханссон Брэйден Холтби Вегас Том Уилсон Андре Бураковски

    Журналистка The Washington Post Изабель Хуршудян поделилась сведениями о «Кэпиталс».

    Столичный клуб защитил одного вратаря, троих защитников и семерых нападающих от драфта расширения. «Вегас» не сможет забрать этих хоккеистов.

    В список защищенных попали вратарь Брэйден Холтби, защитники Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Мэтт Нисканен, нападающие Том Уилсон, Ларс Эллер, Маркус Юханссон, Андре Бураковски, Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем и Александр Овечкин.

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