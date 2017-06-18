Журналистка The Washington Post Изабель Хуршудян поделилась сведениями о «Кэпиталс».

Столичный клуб защитил одного вратаря, троих защитников и семерых нападающих от драфта расширения. не сможет забрать этих хоккеистов.

В список защищенных попали вратарь Брэйден Холтби, защитники Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Мэтт Нисканен, нападающие Том Уилсон, Ларс Эллер, Маркус Юханссон, Андре Бураковски, Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем и .