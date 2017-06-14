Суд первой инстанции удовлетворил иск «Матч ТВ» к Sports.ru; телеканал отрицает официальный статус канала «Наш футбол» в Youtube

Сегодня в Мосгорсуде рассматривалось исковое заявление телеканала «Матч ТВ» к Sports.ru. По результатам слушания судья Ильнар Басыров принял решение об удовлетворении иска телеканала.

Напомним, что ООО «Национальный Спортивный телеканал», юридическое лицо, стоящее за «Матч ТВ», заявило о незаконности демонстрации на сайте Sports.ru фрагментов (хайлайтов) двух матчей ФНЛ, а также эмбеда из Youtube c минутным роликом о февральском товарищеском матче «Оденсе» – «Зенит», изначально опубликованного на официальном Yotube-канале «Наш футбол». Изнчально «Матч ТВ» добивался блокировки сайта Sports.ru, но Роскомнадзор отказался от такого шага.

В исковом заявлении «Матч ТВ» в Мосгорсуд указывалось, что телеканал «несет значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей» (по данным Sports.ru, права и на ФНЛ, и на этот товарищеский матч достались телеканалу бесплатно). Кроме того, представители «Матч ТВ» отрицали в суде, что имеют отношение к Yotube-каналу «Наш футбол» с общим объемом в 38 миллионов просмотров, и что видео в нем может быть легальным.

После публикации мотивировочной части решения (ожидается в течение 5 дней) Sports.ru примет решение о целесообразности подачи апелляции по этому иску.

Напомним, что на прошлой неделе Мосгорсуд принял обеспечтительные меры по встречному иску Sports.ru, в котором фигурируют несколько нарушений на одном из сайтов ООО «Национальный Спортивный телеканал», и постановил заблокировать пиратский контент на одном из сайтов «Матча».

Представители «Матч ТВ» отказались от комментариев по результатам как сегодняшнего судебного заседания, так и блокировки контента на одном из сайтов «Матч ТВ».

Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша несколько дней назад прокомментировал ход дела в интервью изданию БИЗНЕС Online:

– Можете в паре предложений пояснить: что происходит между вами и «Матчем»?

– Есть как минимум две версии, каждый может выбрать для себя подходящую. Есть версия «Матч ТВ» – что-то там «про систематическую работу по противодействию распространения». Кушать не могут, так мешают промелькнувшие в блогах Sports.ru хайлайты ФНЛ и товарищеского матча «Оденсе» – «Зенит».

Наша версия отличается: к «систематической работе по противодействию» это не имеет никакого отношения. Что это юридический шантаж, на который неуклюже пытаются натянуть внешне благородные цели. Чем-то Sports.ru им мешает.

– А поводы почему такие странные – товарняк, ФНЛ? Не Лига чемпионов, не РФПЛ, не АПЛ.

– Так других не нашли. К чему сумели прицепиться в процессе долгих поисков, то и понесли в суд. Посмотрели бы они в соцсети своих же комментаторов – нашли бы, конечно, больше.

– Как вы понимаете задачу, поставленную в этом деле «Матчем»?

– Люди, связанные с их руководством, ретранслировали ее довольно стремным образом: «замочить». Их юристы в суде, в общем, тоже прямо говорят, что в конечном счете хотят добиваться пожизненной блокировки Sports.ru. Потому постоянно дергают Роскомнадзор, который постоянно им отвечает, что вообще-то не для сведения счетов с конкурентами он создан.

– Чего они требуют?

– Формальное требование в только что в очередной раз переписанном исковом заявлении гласит: прекратить «создание технической возможности» публикации контента пользователями Sports.ru. Бред, конечно, собачий: они бы еще интернет потребовали запретить – как штуку, создающую угрозу распространению контента. Sports.ru – это же давно уже не Дудь, Навоша или Романцов. Это как раз-таки миллионы читателей и сотни тысяч людей, вовлеченных в процесс создания того, чем Sports.ru стал и будет дальше – местом общения о спорте, площадкой для свободного высказывания.

– Канделаки говорит, что вы не СМИ, и это позволяет вам не «соблюдать законы рынка».

– Я глубоко уважаю ее экспертизу насчет «рыночности» и «нерыночности». Но я бы попросил пояснений – какие конкретно законы к нам неприменимы? Налоги можем не платить? Платим, как все, чтобы государство могло в том числе субсидировать свои телевизионные игрушки вроде «Матча». Не СМИ не подсудны в России, что ли? Подсудны – точно в такой же степени, как любые компании. Вот же они пытаются засудить.

– Подразумевается, что у вас есть блоги, в которые люди могут что-то спиратить? Потому и поменяли исковое требование на их закрытие?

– На любой видеохостинг могут спиратить. На любую блогплатформу. В любой мессенджер. В любую соцсеть. Ну, давайте все их закрывать, чтобы у «Матч ТВ», наконец, хоть что-то начало получаться. Электричество еще можно отменить. Для социальных платформ – хоть Sports.ru, хоть ЖЖ с Ютьюбом – давно сформированы правовые нормы. И в России, и во всем мире. Мы им аккуратно следуем, мгновенно удовлетворяя обоснованные претензии любых правообладателей.

– Часто такие претензии бывают?

– Редко, пара-тройка штук в месяц. Чисто технически, что-то чужое запостить легко – как в любую соцсеть. Но если по сути: а так ли это пользователям нужно? Подавляющему большинству – нет: у людей вообще-то и свои мысли имеются, и им хочется своими делиться. Нередко кто-то из создателей контента сам его выкладывает – на «Трибуне» есть блоги «Зенита», «Локомотива», российской федерации баскетбола и т.д., в которых они выкладывают в том числе и видео.

– Почему они все-таки не пытались хоть как-то с вами проконтактировать? Почему Канделаки отменила встречу?

– Я и сам сначала не понял. На выходных посмотрел видео с петербургского форума – сначала Билан, потом Канделаки, картина сложилась. «Я не назвала бы это войной, война – это когда вы разговариваете на равных». I’m too cool for this shit. Букмекерской рекламой пеняют, и это при том, что сами всегда рекламировали букмекеров. Ну, такая типичная телевизионная спесь. Большие люди с миллиардными бюджетами. Путают, понятно, свою шерсть с государственной, и, кажется, сами уже того не замечая, постоянно жонглируют понятиями. Когда удобно – это жесткий бизнес, готовый удавить за каждую копейку, когда удобно – «социальный проект, популяризируем спорт, причем тут рейтинги, дайте еще денег». Sports.ru – какая-то шелупонь под ногами, раздавить. Теперь понятно, откуда все это «только наш контент – это контент», «только мы тратим деньги и должны зарабатывать», хотя вон сколько сайтов их в России десятилетиями уже тратят на построение чего-то спортивного. Так мило извинялись полторы недели назад, стащив для прайм-таймового эфира «Матч ТВ» текст со Sports.ru, при этом не прерывая плач про «пиратство». Наверное, они и свои крошечные для вещателя-монополиста «3,2% рейтинга в возрастной категории 25 – 59» считают личным достижением – а не биатлониста Фуркада или там «Спартака», которые собирали столько и без них. Хотя вообще-то без них они больше собирали.

Не знаю, может, впечатления обманчивы. Лично с обеими дамами я не знаком. Сужу только по тому, что вижу и слышу. Но пока, похоже, на королевство кривых зеркал: нам их не понять, им нас. Если так, то личная встреча и правда не поможет.

– За полтора года работы «Матча» на спортивном рынке не было ни одной встречи?

– Ни одной. С моей точки зрения, это немного альтернативная одаренность – ни одной попытки поискать точки соприкосновения с сайтами с большой аудиторией. Все напролом, всех прогнуть. Сначала разрыв плюсовского контракта без лишних разговоров и церемоний, хотя это вообще-то неслабо расширяло аудиторию легального видео и давало «Газпром-Медиа» возможность показывать всем свою рекламу. Потом эти иски и попытки блокировок. Ну, фиг знает, у Sports.ru, наверное, немного старомодный стиль: мы можем дружить с кем-то на рынке, с кем-то понемножечку сремся. Но я и наши парни общаемся более-менее со всеми, от тематических сайтов до заметных пабликов в ВК. Всегда можно или замутить что-то взаимополезное, или хотя бы опытом обменяться.

– Креативный продюсер Билан говорит, что они не могут звонить или писать каждому о претензиях.

– Ну я же говорю: мне тут многого не понять. Но без проблем: судиться – значит, судиться. Сэкономили 10 минут на письме/звонке или час на встрече – будете теперь всюду рассказывать, какие такие благие цели преследуются угрозами изничтожения сайтов из-за спора про ФНЛ. Юристам, опять же, работа – на первое заседание от «Матча» пришло сразу четверо. Глядишь, и не выведут их за штат, как комментаторов и репортеров.

– При этом проблема пиратства в России объективно существует. Что о ней думаете?

– А что тут думать? Смотрим лучшие мировые практики. Например, музыка. Десятилетие или полтора бились над проблемой, пока путем проб и ошибок не поняли, что единственный способ замещения пиратского предложения – это широкая дистрибуция легального контента. Максимально широкая. Я могу покупать музыку и в Гугле, и в Apple, и в Яндексе, и у телеком-провайдера, еще у дюжины мелких игроков. Могу по трекам, могу по альбомам, могу по подписке с автопродлением. С доступом к клауду с любого устройства. Всё не так дорого, но благодаря цене и удобству я, в конечном счете, пользуюсь куда больше и приношу вполне значимые деньги. Что-то получаю вообще бесплатно – есть проекты с монетизацией по рекламной модели. Потреблять лицензионную музыку сегодня намного удобнее и проще, чем нелицензионную.

В этом смысле идея «собрать весь спорт на одном сайте» – это не просто утопия, это прямое потакание пиратству. Такими ноу-хау брежневских времен проблема в принципе нерешаема. Интернет так не работает, ну правда. Куда большего можно добиться, когда контент сам приходит к людям туда, где они обитают, чем попытками силой загнать всех к себе. Sports.ru, например, раздает свой контент почти во все цифровые среды – от iOS и Андроид до Facebook.

И если мы говорим не про западный спорт, а про российский, надо как-то уже прекращать играть в наперстки с аудиторией. То он как бы бизнес., то социальная функция, куда нужно постоянно насыпать денег из бюджета и от госкорпораций. Что-то типа музеев и больниц (только почему-то с зарплатами, в триста раз большими, чем у врачей). Вот Мутко на днях переключился в режим «наш футбол – не бизнес, а социальное явление». Надо определяться. Люди не дураки. Чисто морально намного сложнее убедить платить за то, что, в общем-то, уже оплатил из налогов. Да и изувеченный госуправлением продукт обычно так себе.

Полностью это интервью вы мождете прочесть здесь.