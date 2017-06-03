Наталья Билан о конфликте «Матч ТВ» со Sports.ru: «Я не назвала бы это войной, война – это когда вы разговариваете на равных»

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан в интервью с журналистом Никитой Павловым рассказала о конфликте со Sports.ru.

– Видим желание отвлечь от предмета юридического разбирательства, которое ведется между порталом Sports.ru и нашим субхолдингом. Информационная война? Коллеги изначально очень интересовались нашим творчеством. Это естественно. Но я не могу назвать это войной, война – это когда вы разговариваете на равных.

– Есть ли какая-то возможность мирного урегулирования? «Матч ТВ» – крупнейший канал, Sports.ru – крупнейший портал.

– Я так понимаю, это уже лежит в юридической плоскости. Если юристы решат пойти на мировое соглашение, да. Поймите, мы не делим спорт со Sports.ru, мы не делим спортсменов, у нас нет такой задачи.

– Дмитрий Навоша говорит, что этот конфликт не пытались мирно урегулировать. Что все споры, которые возникали на протяжении всей истории портала, улаживались звонком или письмом. «Ребята, это нарушение прав, можете убрать?» И это все делалось.

– Мы никогда не решали ничего по звонку. Навоша сам себе противоречит – он хочет жить в цивилизованном обществе, платить, побеждать в суде, отстаивать права. То он жалуется, что ему никто не позвонил и не сказал. Мы так не можем, мы очень крупный холдинг. Мы можем только юридически защищаться, мы и пошли защищаться. Не знаю, о чем договариваться,. Sports.ru же все знает, это не серьезно.

– Sports.ru одной из основных претензий «Матч ТВ» называет низкие рейтинги. Соответствует ли это действительности?

– Нет.

– Не соответствует?

– Нет.

– Какая на сегодня у телеканала доля и рейтинг?

– 2016-й год мы закончили с долей 3,2 в аудитории мужчины 25-59. По нынешнему году мы идеи в аудитории 18+ с долей 3,4, – передает Никита Павлов слова Билан.