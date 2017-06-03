Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки на панельной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировала конфликт со Sports.ru.

Тему поднял участник дискуссии Сергей Асланян, председатель совета директоров «МаксимаТелеком», привлеченный в качестве консультанта в холдинг «Матч ТВ».

– Мы все наблюдаем за вашим вялотекущим, иногда разгорающимся конфликтом с пиратами в соцсетях и на других ресурсах. Хотелось бы услышать вашу позицию.

– Мы единственный в России телеканал-субхолдинг, который вкладывает огромные деньги в покупку прав. Соответственно, мы должны быть единственными, кто вкладывает такие большие деньги и в первую очередь зарабатывает на этом контенте. Поэтому с пиратами мы боролись, боремся и будем бороться. Из-за пиратства мы теряем деньги, которые могли бы дозаработать.

Надо стремиться к тому, чтобы контент везде стал легальным. Это всеобщая стратегия, потому что только так мы сможем систематизировать рынок, только так мы сможем создавать дорогостоящий контент. Деньги перетекают и утекают. Чтобы создавать контент, чтобы дополнительно вкладывать в контент, нужно заканчивать с пиратством, – сказала Канделаки.

Напомним, что «Матч ТВ» требовал блокировки Sports.ru Роскомнадзором, а сейчас обратился в Мосгорсуд из-за появления в блогах фрагментов матчей ФНЛ и товарищеского матча «Оденсе» – «Зенит». Права на каждое из этих событий достались «Матч ТВ» бесплатно.

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