Тина Канделаки: «Мы вкладываем в права огромные деньги и должны быть единственными, кто зарабатывает на спортивном контенте»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки на панельной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировала конфликт со Sports.ru.
Тему поднял участник дискуссии Сергей Асланян, председатель совета директоров «МаксимаТелеком», привлеченный в качестве консультанта в холдинг «Матч ТВ».
– Мы все наблюдаем за вашим вялотекущим, иногда разгорающимся конфликтом с пиратами в соцсетях и на других ресурсах. Хотелось бы услышать вашу позицию.
– Мы единственный в России телеканал-субхолдинг, который вкладывает огромные деньги в покупку прав. Соответственно, мы должны быть единственными, кто вкладывает такие большие деньги и в первую очередь зарабатывает на этом контенте. Поэтому с пиратами мы боролись, боремся и будем бороться. Из-за пиратства мы теряем деньги, которые могли бы дозаработать.
Надо стремиться к тому, чтобы контент везде стал легальным. Это всеобщая стратегия, потому что только так мы сможем систематизировать рынок, только так мы сможем создавать дорогостоящий контент. Деньги перетекают и утекают. Чтобы создавать контент, чтобы дополнительно вкладывать в контент, нужно заканчивать с пиратством, – сказала Канделаки.
Напомним, что «Матч ТВ» требовал блокировки Sports.ru Роскомнадзором, а сейчас обратился в Мосгорсуд из-за появления в блогах фрагментов матчей ФНЛ и товарищеского матча «Оденсе» – «Зенит». Права на каждое из этих событий достались «Матч ТВ» бесплатно.
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