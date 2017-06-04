Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в Петербурге ответила на вопросы журналистов – о контракте с ФИФА, ситуации на канале и конфликте со Sports.ru.

О словах Орлова насчет банкротства «Матч ТВ»: Банкротства нет. Я столько информации слышу от разных людей, что позволю себе напомнить о правиле журналистики, называется фактчекинг. Надо проверять факты. Это всегда помогает.

Для нас это хорошо в целом. Про нас говорят каждый день – позитивные новости, негативные, про спорт так никогда не говорили, согласитесь. И с появлением «Матч ТВ», с его легендаризацией и сакрализацией, говорят без конца. Говорите, говорите, говорите. Но на самом деле очень большой процент информации фактам не соответствует.

О сокращениях на «Матч ТВ»: Это вообще моя любимая тема. Во-первых, переход на договора ГПХ происходит с прошлого года. Если вы посмотрите, вы поймете разницу между таким договором и штатом, и проблемы для комментаторов тут я не вижу. Ни нахождение в штате субхолдинга, ни работа по ГПХ не мешает вам быть в эфире, вот и все.

(Фактчекинг: Вывод людей за штат, сокращение штата, идущее на канале с прошлого года – это то, что «Матч ТВ» неоднократно опровергал и в прошлом году, и в нынешнем. У внештатных людей нет стабильной зарплаты, отпусков и т.д. Перестать привлекать их можно в любой момент. – Sports.ru)

О соглашении с ФИФА: Это очень деликатная тема, связанная с тем, что речь идет о международных правах. Комментировать и говорить сумму может вице-премьер России. Слушайте внимательно, что говорит вице-премьер.

(Фактчекинг: Вопреки объявленному Канделаки накануне на Петербургском форуме, соглашение все еще не достигнуто, контракта нет, переговоры продолжаются. – Sports.ru)

О конфликте со Sports.ru: Буду очень деликатна в высказываниях, потому что, понимаете, все сразу гипертрофируется и не всегда соответствует тому, что я сказала. Но вы поймите правильно: мы правда тратим большие деньги на права. И логично, тратя такие деньги на права, на них же зарабатывать.

(Фактчекинг: права на весь спорный контент – ФНЛ и минутный ролик с товарищеского матча «Оденсе» – «Зенит», найденный в одном из блогов, не стоили «Матч ТВ» ни копейки. – Sports.ru)

Я не буду сейчас вдаваться в детали, говорить, что, понятно, через блоги пользователи сами пиратят-приносят, потом туда ставится реклама букмекеров… Это вы все знаете и без меня, правда же? То есть если это просто как бы люди доброй воли, которые собираются и смотрят контент, и там нет никакой рекламы в этом контенте… Даже в фильме, который сделали о нас, была реклама – в начале, чтобы посмотреть, надо было посмотреть рекламу. Если это люди доброй воли, то никаких проблем нет, но тогда на этом не надо зарабатывать деньги. Зачем воровать и на ворованном зарабатывать деньги? Не важно, ФНЛ это или что-то другое. Это, как бы вам сказать, это позиция.

(Фактчекинг: Фильм про ипотеку сделан Youtube-каналом, не имеющим отношения к Sports.ru. И не совсем понятно, почемуYoutube-каналу нельзя зарабатывать деньги)

Нет никакого эмоционального отношения. Есть просто сам факт: если мы тратим деньги, мы должны зарабатывать. Вы же были на «панели», вы видели, о чем сегодня говорилось. Мы должны зарабатывать, монетизировать эти права везде. Я понимаю, что после того, о чем я вам сказала, мои слова будут передернуты, вывернуты, будут как-то затроллены и обсуждены в блогах Sports.ru. Ну что делать? Я к этому нормально отношусь. Я отношусь к этому процессу теперь уже с юридической точки зрения. Он длительный. Он долгий. Понимаю, что про меня будут каждый день писаться какие-то новости, вплоть до того, какие кроссовки я ношу. Мне это совсем не страшно, не беспокоит, потому что я привыкла к тому, что меня обсуждают каждый день. Не надо обсуждать меня, надо просто вычистить пиратский контент. Так будет проще.

(Фактчекинг: Sports.ru и другие спортивные сайты помогали предшественникам «Матча» с «НТВ Плюс» «зарабатыаать и монетизировать везде», распространяя спортивное видео с их рекламой – но в августе руководство «Матч ТВ» без переговоров разорвало все эти контракты. Роскомнадзор дважды по требованию «Матча» искал на Sports.ru «ворованный» и «пиратский контент» – и его не обнаружил. Да, и про кроссовки – это не новость, а пост в одном из блогов)

Про ФНЛ. Смотрите у нас! Вам понравится! Мы, кстати, с ними… Ну не буду, ладно, вам сваливать новости, но тем не менее, если вы смотрите ФНЛ, у нас есть планы по поводу ФНЛ достаточно интересные. В гости приходите. Вы частично информированы, я дополню вам информацию. Просто мы про ФНЛ много думаем.

(Фактчекинг: Оспариваемые «Матч ТВ» ролики с двух матчей ФНЛ нельзя было посмотреть на сайте телеканала – их там не было. Ни один матч ФНЛ в эфире федерального канала не транслировался. – Sports.ru)

Про встречу с директором Sports.ru, которая не состоялась. Есть как бы абсолютно в любом бизнесе переговоры, которые ведут менеджеры, разного уровня менеджеры. Если я с кем-то хочу встречаться, я встречаюсь. Если не хочу – не встречаюсь. У меня желания личной встречи никакого нет. Была попытка организовать встречу. Но потом проанализировали и поняли, что она, к сожалению, бессмысленна.

Наталья Билан о конфликте «Матч ТВ» со Sports.ru: «Я не назвала бы это войной, война – это когда вы разговариваете на равных»