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    Sports.ru

    Роскомнадзор отказался блокировать Sports.ru после жалобы «Матч ТВ»

    Теги бизнес телевидение Sports.ru Газпром-Медиа Матч ТВ

    Роскомнадзор не будет блокировать популярный портал Sports.ru, сообщил глава ведомства Александр Жаров на расширенной коллегии в среду.

    «Мы отмониторили сайт Sports.ru, там нет противоправного контента. Ресурс заблокирован не будет», – сказал Жаров.

    Он подчеркнул, что Роскомнадзор не стремится к блокировке, «важно, чтобы противоправный контент вовремя удалялся».

    Во вторник, 18 апреля, Sports.ru получил от Роскомнадзора уведомление о возможности блокировки в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав».

    «Матч ТВ» потребовал через суд и Роскомнадзор блокировки Sports.ru – якобы за «пиратский контент»

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