Роскомнадзор отказался блокировать Sports.ru после жалобы «Матч ТВ»

Роскомнадзор не будет блокировать популярный портал Sports.ru, сообщил глава ведомства Александр Жаров на расширенной коллегии в среду.

«Мы отмониторили сайт Sports.ru, там нет противоправного контента. Ресурс заблокирован не будет», – сказал Жаров.

Он подчеркнул, что Роскомнадзор не стремится к блокировке, «важно, чтобы противоправный контент вовремя удалялся».

Во вторник, 18 апреля, Sports.ru получил от Роскомнадзора уведомление о возможности блокировки в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав».

«Матч ТВ» потребовал через суд и Роскомнадзор блокировки Sports.ru – якобы за «пиратский контент»