Один из интернет-порталов «Матч ТВ» заблокирован по решению суда – за пиратство

Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры против одного из порталов субхолдинга «Матч ТВ» – Sportbox.ru. Об этом сообщает газета «Ведомости». Произошло это по жалобе юристов Sports.ru, которые обнаружили в блогах «Спортбокса» незаконное использование контента Sports.ru.

На момент написания статьи по ссылке blogs.sportbox.ru никакого контента не находится, сайт выдает ошибку 404, убедился корреспондент «Ведомостей». «Раздел «блоги» недоступен из-за «регламентных» работ», – сказал «Ведомостям» представитель «Матч ТВ». «Нам известно о судебном акте. Наши юристы выясняют обстоятельства его принятия».

Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша в разговоре с «Ведомостями» указал, что эти меры – ответ на действия самого «Матч ТВ», который в апреле добивался блокировки всего Sports.ru (Роскомнадзор отказал), а в конце мая подал иск в Мосгорсуд о нарушении авторских прав в отношении Sports.ru.

«Несколько раз уже подробно комментировал, в чем стыд этих наездов «Матч ТВ» – в частности, в этом интервью. Не только в смехотворности повода. Не только в постоянном вранье и лицемерии. Не только в полной закрытости для любого диалога и типично телевизионной спеси: «Я не назвала бы это войной, война – это когда вы разговариваете на равных».

Но и в использовании для юридического шантажа этих лазеек с механизмами досудебных блокировок. Эта дырка в законодательстве, если начать ею злоупотреблять, позволит перебанить половину интернета (уж все соцсети, видеосхостинги и мессенджеры – точно). Арбитраж, например, даже иск не принял бы, если ты предварительно не уведомил о своих претензиях ответчика. «Мы так не можем, мы очень крупный холдинг. И давайте не уводить разговор из юридической плоскости», – говорят топ-менеджерши «Матча». Ну ОК.

Иногда не остается другого способа дать обратную связь, кроме как внести в ситуацию немножко абсурда. «Матч ТВ» пытается выставить сборищем пиратов пользователей крупнейшего спортивного сообщества России. Но у «субхолдинга», как выясняется, тоже на одном из его крупнейших сайтов есть сообщество и пользовательский контент, и если теперь такое «создает угрозу легальному контенту», то угрозы вообще-то взаимны. Все шаги наших юристов полностью повторяют предпринятые в наш адрес. Исковое заявление Sports.ru к «Матч ТВ» будет слово в слово (только с другими ссылками) повторять их исковое заявление.

Я мог бы тут повторить, конечно, и их лицемерие из пресс-релизов – про необходимость борьбы с пиратством, про то, что «только мы тратим на контент и можем на нем зарабатывать». Но не буду, поскольку так не считаю. Блокировки – зло, и зеркальные шаги мы вынуждены предпринимать исключительно с целью подчеркнуть абсурдность таких действий», – говорит Навоша.