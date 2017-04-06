Тина Канделаки ответила Sports.ru: «Интерес целевой аудитории к «Кто хочет стать легионером?» постепенно растет»

Генеральный продюсер Тина Канделаки отреагировала на критический материал Sports.ru о шоу «Кто хочет стать легионером?», выходящее на канале.

В материале утверждалось, что два первых эпизода реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» получили долю 1,1 и 1,0 соответственно (данные по всей России, возраст – 4+).

«Уважаемая редакция Sports.ru!

Комментирую лично, так как в свой материал вы поставили мою фотографию. Мы ценим профессионализм вашей редакции и всегда отвечаем на все ваши запросы. К сожалению, запроса по рейтингам реалити мы от вас не получили, хотя, конечно же, смогли бы вас уберечь от трансляции некорректных цифр. Мы могли бы понять, если бы некорректные цифры по программам «Матч ТВ» сообщил бы, например, журнал «Вязание спицами и крючком», но от вас, если честно, получить их было очень неожиданно.

Итак, в ответ на ваш эмоциональный материал спешим сообщить: в эфире появились лишь первые два эпизода реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?».

Предварявшие их дневники являются короткими промо и данный формат вообще нельзя рассматривать как часть общей картины по доле и рейтингу самого шоу. Это отдельный формат и у него свои цифры.

Кроме того, известно, что у каждого телеканала собственная целевая зрительская аудитория. Как профессионалы, пишущие о спорте, вы неоднократно получали информацию от нас о том, что с 1 января 2017 года ЦА нашего спортивного канала — это мужчины в возрасте от 18 лет и старше. На реакцию именно этой группы мы рассчитываем при производстве программ. Вы не могли этого не знать, верно?

Попытка оценить показатели телесмотрения программ «Матч ТВ» по данным Mediascope в возрастной категории All 4+ (т.е. и мужчины, и женщины старше 4 лет) совсем не показывает реальной картины и только запутывает. Зачем же транслировать некорректную информацию?

Сравнивать показатели первых выпусков реалити-шоу о футболе с показателями средней доли по каналу или, тем более, по телетрансляциям вовсе не профессионально, так как трансляции доминируют в связи со спецификой канала.

Сравнивать нужно с релевантным контентом: с начала 2017 года средняя доля программ о спорте на «Матч ТВ» составляет 2,2%. Результат по доле телесмотрения первого выпуска «Кто хочет стать легионером?» выше средней – 2,3%. Второй выпуск в 11:30 2 апреля прибавил к доле еще 5% по сравнению с показателями 26 марта.

Делать выводы об успехе проекта пока рано, но очевидно, что интерес целевой зрительской аудитории к реалити «Кто хочет стать легионером?», как минимум, выше, чем в среднем к околоспортивному контенту на канале и постепенно растет.

Не стоит забывать и о том, это реалити является еще и социальным проектом, в котором телеканал помогает обычным парням достичь своей мечты, понять, как устроена «кухня» профессионального футбола и дает шанс проявить себя в профессиональном спорте. И главное – это еще один инструмент популяризации футбола.

Давайте объединим наши усилия для популяризации футбола – мы все в одной лодке.

Мы вас любим и ценим Ждем от вас еще больше материалов о спорте в самых разных форматах и конструктивную критику», – написала Канделаки.

Шоу «Матч ТВ» «бьет рекорды по цифрам». На самом деле нет