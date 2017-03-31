Убыток «Газпром-медиа» в 2016 году вырос в 10 раз и составил 28,4 млрд рублей, что объясняют в том числе расходами на «Матч ТВ»

«Газпромбанк» зафиксировал в 2016 году чистый убыток холдинга «Газпром-медиа» в размере 28,4 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании. Убыток вырос более чем десятикратно по сравнению с 2015-м годом, когда он составил 2,64 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

В отчете также указывается, что «Газпромбанк» докапитализирует медиахолдинг на 340 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 8 копеек. На 31 декабря 2016 года долги медиахолдинга равнялись 92,8 млрд руб. против 68,6 млрд руб. годом ранее.

AdIndex отмечает, что по динамике рекламных доходов «Газпром-Медиа» в 2016 году заметно отстал от всего российского рынка. У крупнейшего отечественного медиахолдинга поступления от рекламы увеличились лишь на 6%, тогда как в целом затраты на рекламу в России выросли на 11%

Комментируя существенный рост убытков компании по ходу прошлого года, представитель «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая сообщила, что одной из причин таких результатов являются расходы на «Матч ТВ» (несмотря на то, что на 2016-й год пришлись высокорейтинговые спортивные события – такие, как чемпионат мира по хоккею в России, чемпионат Европы по футболу, Олимпиада). Выручку «Матч ТВ» Ирина Осадчая не называет.