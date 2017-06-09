По просьбе «Матч ТВ» юристы NBCUniversal Russia удалили пародийные видео о канале – за «пиратство»

На популярном Youtube-канале oSporte TV появилось несколько пародийных видео, рассказывающих о юридическом давлении «Матч ТВ» на Sports.ru. Сегодня они были заблокированы в Youtube по просьбе NBCUniversal, обладающего правами на сериал Suits, фрагменты которого были использованы для этой пародии. Как уже сообщаось, эти действия NBCUniversal Russia предпринял по просьбе представителемй «Матч ТВ».

К моменту блокировки у этих видео было более 250 тысяч просмотров. Посмотреть их вы можете и сейчас – например, здесь (первая часть) и здесь (вторая часть). Комментарии к этим роликам по-прежнему доступны на Sports.ru – соответственно, здесь и здесь.

Интервью с автором этих видео вы можете прочесть в блоге «Оперативный простор».