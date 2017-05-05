Победа «МЮ», Шипачев уезжает в НХЛ, заявка сборной России на ЧМ-2017 и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» победил «Сельту» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Первая победа над испанской командой в плей-офф еврокубка за 9 лет.

2. Сборная России определилась с составом на ЧМ-2017 – Капризов, Ничушкин и Любимов вне заявки. Сегодня – первый матч со Швецией.

3. «Спартак» продал все билеты на матч с «Тереком» и почти все на игру с «Томью». Красно-белые готовятся отмечать чемпионство.

4. Еще один российский игрок уезжает в НХЛ – форвард СКА Вадим Шипачев подписался с новичком лиги «Вегасом» на 2 года. Говорили, кстати, что они и Дадоновым интересуются.

5. КДК оштрафовал «Спартак» на 625 тысяч, ЦСКА – на 610 тысяч. Дерби – это к деньгам.

6. УЕФА не будет наказывать Рамоса, ударившего в голову Эрнандеса. За удар локтем в голову.

7. «Вашингтон» разгромил «Бостон» (116:89) и сократил отставание в серии второго раунда плей-офф НБА. Особенно постарался Келли Убре, который сбил Келли Олиника с ног и был удален до конца игры.

8. Александр Медведев рассказал, что судьи не помогают СКА и что чемпион в КХЛ заранее неизвестен – иначе «было бы скучно жить».

9. Долги московского «Динамо» составляют около 2 млрд рублей. У хоккейного «Динамо» все грустно.

10. Игрок «Армавира» дисквалифицирован на полгода за удар судьи головой. Интересно, что удара головой не было, а первым удар нанес сам судья.

11. ФИБА разрешила игрокам выступать в хиджабах. Это новости баскетбола.

Цитата дня. «Уверен, что «Сельта» в чемпионате сыграет резервистами, а на ответный матч выйдет основой». Жозе Моуринью взялся за старое.