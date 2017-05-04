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    ЧМ-2017. Ничушкин, Любимов и Науменков не вошли в заявку сборной России

    Теги сборная России Антон Белов Сергей Мозякин Сергей Андронов Евгений Дадонов Богдан Киселевич Сергей Плотников Вадим Шипачев Иван Телегин Виктор Антипин Никита Гусев Артемий Панарин Никита Кучеров Владислав Наместников Андрей Василевский Роман Любимов Владимир Ткачев Михаил Науменков ЧМ-2017 Илья Сорокин Владислав Гавриков Валерий Ничушкин Андрей Миронов Игорь Шестеркин Иван Проворов Александр Барабанов Артем Зуб

    Нападающие Валерий Ничушкин, Роман Любимов и защитник Михаил Науменков не включены в начальную заявку сборной России на ЧМ-2017.

    Ранее стало известно, что в состав также не попали форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов.

    В заявку национальной сборной вошли 22 человека.

    Вратари: Андрей Василевский («Тампа Бэй»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА)

    Защитники: Виктор Антипин («Металлург» Мг), Антон Белов, Артем Зуб (оба – СКА), Владислав Гавриков («Локомотив»), Богдан Киселевич (ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо» Москва), Иван Проворов («Филадельфия»)

    Нападающие: Никита Гусев, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – «Тампа Бэй»), Артемий Панарин («Чикаго»), Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»).

    Первый матч на ЧМ сборная России проведет 5 мая против сборной Швеции, начало – в 17.15 по московскому времени.

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