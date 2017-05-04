УЕФА не будет наказывать Рамоса, ударившего в голову Эрнандеса
УЕФА не будет наказывать защитника «Реала» Серхио Рамоса.
Испанец во время матча с «Атлетико» (3:0) ударил локтем в голову игрока обороны гостей Люка Эрнандеса. Арбитр Мартин Аткинсон не обратил на это внимания.
УЕФА не станет наказывать испанца. Защитник сможет сыграть в ответном матче с «Атлетико».
Отмечается, что УЕФА рассматривает только те моменты, в которых футболисты проявляют насилие в крайней степени, и те, которые привели к травме. Эпизод с участием Рамоса и Эрнандеса не подошел под указанные критерии.
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