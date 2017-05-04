УЕФА не будет наказывать Рамоса, ударившего в голову Эрнандеса

УЕФА не будет наказывать защитника Серхио Рамоса.

Испанец во время матча с «Атлетико» (3:0) ударил локтем в голову игрока обороны гостей Люка Эрнандеса. Арбитр не обратил на это внимания.

УЕФА не станет наказывать испанца. Защитник сможет сыграть в ответном матче с .

Отмечается, что рассматривает только те моменты, в которых футболисты проявляют насилие в крайней степени, и те, которые привели к травме. Эпизод с участием Рамоса и Эрнандеса не подошел под указанные критерии.