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    УЕФА не будет наказывать Рамоса, ударившего в голову Эрнандеса

    Теги Реал Мадрид Атлетико Серхио Рамос Лига чемпионов УЕФА судьи Мартин Аткинсон Люка Эрнандес

    УЕФА не будет наказывать защитника «Реала» Серхио Рамоса.

    Испанец во время матча с «Атлетико» (3:0) ударил локтем в голову игрока обороны гостей Люка Эрнандеса. Арбитр Мартин Аткинсон не обратил на это внимания.

    УЕФА не станет наказывать испанца. Защитник сможет сыграть в ответном матче с «Атлетико».

    Отмечается, что УЕФА рассматривает только те моменты, в которых футболисты проявляют насилие в крайней степени, и те, которые привели к травме. Эпизод с участием Рамоса и Эрнандеса не подошел под указанные критерии.

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