«Спартак» продал все билеты на матч с «Тереком» и почти все на игру с «Томью»
«Спартак» продал все билеты на матч с «Тереком».
Московская и грозненская команды встретятся в рамках 29-го тура премьер-лиги. Матч с «Тереком» будет последней домашней игрой «Спартака» в нынешнем сезоне.
Билеты на встречу с «Томью» еще остались в продаже. Матч пройдет в рамках 27-го тура премьер-лиги. Болельщики еще могут купить билеты на сектора D230-D233 стадиона «Открытие Арена».
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