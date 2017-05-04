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    «Спартак» продал все билеты на матч с «Тереком» и почти все на игру с «Томью»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики Терек Томь Открытие Арена

    «Спартак» продал все билеты на матч с «Тереком».

    Московская и грозненская команды встретятся в рамках 29-го тура премьер-лиги. Матч с «Тереком» будет последней домашней игрой «Спартака» в нынешнем сезоне.

    Билеты на встречу с «Томью» еще остались в продаже. Матч пройдет в рамках 27-го тура премьер-лиги. Болельщики еще могут купить билеты на сектора D230-D233 стадиона «Открытие Арена».

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