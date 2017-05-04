«Спартак» продал все билеты на матч с «Тереком» и почти все на игру с «Томью»

продал все билеты на матч с «Тереком».

Московская и грозненская команды встретятся в рамках 29-го тура премьер-лиги. Матч с будет последней домашней игрой «Спартака» в нынешнем сезоне.

Билеты на встречу с «Томью» еще остались в продаже. Матч пройдет в рамках 27-го тура премьер-лиги. Болельщики еще могут купить билеты на сектора D230-D233 стадиона «Открытие Арена».

Победа и ничья в четырех матчах – и «Спартак» чемпион