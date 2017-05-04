«Ювентус» близок к финалу ЛЧ, рекорд по зарплате в НБА и другие новости утра

1. «Ювентус» обыграл «Монако» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0). Восхищает, что «Юве» не пропускает в ЛЧ уже почти 7 полных матчей, до рекорда плей-офф осталась одна сухая игра.

2. Кузнецов забросил 10-ю шайбу за карьеру в Кубке Стэнли, но это не помогло «Вашингтону» в матче с «Питтсбургом» (2:3). «Кэпс» в шаге от вылета.

3. «Аякс» уничтожил «Лион» (4:1) в первом полуфинале Лиги Европы. Если вы не очень хорошо знаете игроков нового «Аякса», вам сюда.

4. Расселл Уэстбрук может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА: «Оклахома-Сити» может заплатить ему 217 млн долларов за 5 лет.

5. Чтобы в российском футболе появились видеоповторы для судей, на каждый стадион надо купить систему стоимостью 1,2 млн долларов.

6. Франческо Тотти все-таки завершит карьеру этим летом. И сразу станет директором «Ромы».

7. Флойд Мэйвезер сказал, что в бою с МакГрегором важным фактором станет возраст («Мне 40, а ему нет и 30»). Странно, но интервью без грязи и провокаций.

8. На юношеском Евро-2017 протестируют новый вид серии пенальти: команды будут бить 2 раза подряд. Звучит очень интересно.

9. Новая мощь из КХЛ: СКА планирует приобрести права на защитника «Локомотива» Гаврикова за 100 млн рублей. Игрока зовут в НХЛ. Что выберет?

10. В плей-офф НБА «Кливленд» повел 2-0 в серии с «Торонто», «Сан-Антонио» отыгрался с «Хьюстоном» (1-1).

Цитата дня. «Я с этой планеты». Важная новость от Криштиану Роналду.