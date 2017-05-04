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    НБА. Плей-офф. «Вашингтон» – «Бостон», «Голден Стэйт» встретится с «Ютой»

    Теги результаты Бостон Голден Стэйт НБА Вашингтон Юта НБА плей-офф

    Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. Серия «Селтикс» – «Уизардс» продолжится в Вашингтоне после двух домашних побед клуба из Бостона. «Голден Стэйт» на своей арене сыграет с «Ютой».

    НБА

    Плей-офф

    Второй раунд

    Второй и третий матчи

    Вашингтон – Бостон
    Дата проведения
    5 мая, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Бостон» – 2-0

    Голден Стэйт – Юта
    Дата проведения
    5 мая, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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